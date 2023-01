In Zgorzelec, der polnischen Nachbarstadt von Görlitz, hat sich am Freitag ein schweres Unglück ereignet. Nach MDR-Informationen aus dem binationalen Studio in Görlitz ist am Nachmittag bei der Lotos-Tankstelle in der Daszyńskiego-Straße ein großer Kraftstofftank exlodiert. Die Tankstelle befindet sich an der Neiße unweit der Stadtbrücke, die Görlitz und Zgorzelec verbindet.