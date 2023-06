Wer zurzeit auf der Zittauer Straße in die Görlitzer Südstadt fährt, sieht auf der rechten Seite ein Plakat eines großen Autohändlers, der Kfz-Mechatroniker mit einem Angebot lockt. Das scheint fast zu gut, um wahr zu sein: "4-Tage-Woche, 6 Wochen Urlaub, 0 Befristung", steht darauf. Und darunter in großen Buchstaben: "10.000 Euro Wechselprämie".

Der Fachkräftemangel im Landkreis Görlitz und der Oberlausitz in Zahlen: - Im Kreis Görlitz blieben im Jahr 2022 offene Stellen für Fachkräfte im Durchschnitt 199 Tage lang unbesetzt, im bundesweiten Durchschnitt waren es 144 Tage. - Künftig soll sich die Lage deutlich verschlechtern: Nach Hochrechnungen des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht das Erwerbspersonenpotenzial bis 2040 in der Region Oberlausitz-Niederschlesien (Kreise Görlitz und Bautzen) um 27,9 Prozent zurück. - Innerhalb der nächsten zehn Jahre geht ein großer Anteil der Arbeitnehmer in Rente: 24.010 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind 55 Jahre alt oder älter. Das entspricht 27 Prozent aller Beschäftigten im Kreis. Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Beim Landratsamt Görlitz ist man sich des Problems offenbar bewusst: Dort werden seit Jahren Ideen entwickelt, um mehr Fachkräfte anzulocken. So soll die Kampagne "Silicon Valley Görlitz" IT-Spezialisten überzeugen, in die Region zu ziehen. Der Kreis zeigt sich auf der Internetseite unbezahlbar.land von seiner besten Seite und wirbt um interessierte Arbeitskräfte.

Nun soll noch eine Aktion hinzukommen: Sogenannte Willkommenszentren sollen in Zittau, Löbau, Niesky und Weißwasser entstehen und dort in die Bürgerbüros eingefügt werden. Das sollen Anlaufstellenwerden, in denen Zuzügler alle Fragen, die damit einhergehen klären können, also Wohnungs- oder Arbeitssuche, die Suche nach einem Kita-Platz oder Behördeninformationen.