Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die an einem Einbruch-Diebstahl in Görlitz beteiligt gewesen sein sollen. Dabei waren in der Nacht vom 8. zum 9. November nach Polizeiangaben 38 E-Bikes im Wert von rund 160.000 Euro aus einem Fahrradladen an der Rauschwalder Straße gestohlen worden. Zwei mutmaßliche Täter konnten bereits gestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls.