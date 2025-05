Die Polizei sucht öffentlich und auch mithilfe vom MDR-Magazin Kripo liv e nach einer Person, die nach einem schweren Unfall in Görlitz Fahrerflucht begangen hat. Am 4. April dieses Jahres sind laut Angaben der Ermittler ein 12-Jähriger, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, und ein Auto gegen 15:30 Uhr in Höhe der Jakobuskirche zusammengestoßen. Dabei sei das Kind verletzt worden.

Der Unfall sei passiert, als das Kind die Sattigstraße vom Jakobstunnel in Richtung Bahnhof-Südausgang fuhr und an der Kirche links abbiegen wollte. "In diesem Moment überholte aber der Autofahrer das Kind. Der Junge stürzte über die Motorhaube und landete auf der Straße", erklärt Anja Leuschner, Sprecherin der Polizei Görlitz. Der Pkw habe ihn in der 30er-Zone überholt, dadurch den Weg abgeschnitten und so den Zusammenstoß verursacht.