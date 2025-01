Von Sonntag an fahren mehr Busse zwischen Görlitz und Zgorzelec. Wie die Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB) mitteilten, gilt ein neuer Fahrplan im Stadtverkehr. Einige Fahrten der Buslinie A endeten bisher an der Stadthalle Görlitz an der Stadtbrücke. In Zukunft fahren alle Busse der Linie nach Zgorzelec. Auch die Haltestellen Obermarkt und Elisabethstraße werden nach Abschluss von Bauarbeiten wieder angefahren.