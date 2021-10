Die Bundespolizei hat in Görlitz an der polnischen Grenze bei einer Fahrzeugkontrolle 1,2 Kilogramm Crystal sichergestellt. Bei dem 35-jährigen Kleintransporterfahrer wurden zudem eine Pistole, 68.000 Euro sowie Cannabis und Pyrotechnik gefunden, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Der Mann hatte keinen Führerschein und war bereits polizeilich bekannt. Die Kontrolle hatte bereits am 17. September stattgefunden. Das Zollfahndungsamt informierte jedoch erst jetzt darüber, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden.