Kinder, wie die Zeit vergeht. Mein letzter Besuch im Görlitzer Naturkundemuseum, so hieß es damals noch, liegt weit zurück. Im Frühjahr 1984 ging es vom nicht weit entfernten Ostritz aus auf Klassenfahrt. Da standen wir von der 5 a der Geschwister Scholl-Oberschule nun vor dem großen Eingangstor und sollten nach dem Willen unserer Lehrerin etwas über die Tiere und Pflanzen aus der Heimat lernen. Bereits damals war ich von dem, was wir dort entdeckt und vermittelt bekommen haben, beeindruckt. Mittlerweile ist das Gebäude von außen saniert und von innen aufgemöbelt worden. Schon im Foyer fragt sich der Besucher: Wird die Zeit reichen, um alles zu erkunden?

Mein Weg führt mich über einige wenige Steintreppen in die erste Etage. Hier werden die geologischen Regionen der Oberlausitz vorgestellt. Der Fußboden ist als geologische Karte gestaltet und leitet durch die Ausstellung. Beim Betrachten der vielen Exponate bemerke ich plötzlich, wie mich das urzeitliche Rüsseltier aus der Glasvitrine beobachtet. Gleich daneben liegen spannende Funde aus der Eiszeit, die aus dem ehemaligen Tagebau in Hagenwerder stammen. Doch eine Vitrine hat es mir besonders angetan. Darin befindet sich das Schädelfragment eines Auerochsen. Beeindruckend sind seine großen Hörner. Auf der Informationstafel erfahre ich, dass der Schädel 1998 im Tagebau Berzdorf entdeckt wurde. Gelebt hatte das Wildrind demnach vor 11.000 Jahren.

Beim Betreten des nächsten Raumes stockt mir für einen Moment der Atem. Ein ausgewachsener Wolf steht direkt vor mir. Aber alles gut, das Tier ist natürlich ausgestopft. Diese Ausstellung befasst sich mit der Vielfalt der Tiere und Pflanzen in der Oberlausitz. Aufgebaut sind mehrere große Glasvitrinen. Darin ist der Lebensraum der Vögel, Schlangen oder Nager in der Heide und Teichlandschaft nachgestellt. Mit ein bisschen Fantasie fühle ich mich kurz an einem Teich versetzt.