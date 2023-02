Das Ressort soll über regenerative Energie wie Seethermie, Photovoltaik und Windkraft betrieben werden. Die Elldus Resort GmbH will - wenn möglich - im Frühjahr kommenden Jahres mit dem Bau beginnen. Bis zum Sommer 2026 soll die Urlaubs- und Freizeitanlage dann fertig sein. In einem ersten Schritt will der Investor nach eigenen Angaben 40 Beschäftigte und bis zu acht Auszubildende einstellen. Am Ende sollen insgesamt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem neuen Ressort arbeiten. Für die Gemeinde Boxberg ist es bereits der vierte Anlauf, die Fläche an touristische Investoren zu verkaufen. "Wir hoffen, dass es diesmal gelingt", so Bürgermeister Hendryk Balko.