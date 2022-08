Das Feuer in der Munitionsentsorgungsanlage in Steinbach bei Rothenburg ist gelöscht. Der Brand war am Sonntagnachmittag ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN. Mehr als 160 Feuerwehrleute aus der gesamten Region waren im Einsatz. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Auch habe für Anwohner keine Gefahr bestanden. Reporter berichteten am Sonntag von mehreren Detonationsgeräuschen während der Löscharbeiten.