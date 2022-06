In Horka im Landkreis Görlitz haben am Mittwochnachmittag kurz nacheinander zwei Waldflächen gebrannt. Zunächst war ein Feuer an der Straße "Am Güterbahnhof" ausgebrochen. Später stand ein ein Waldstück am Fiebigweg in Flammen. Insgesamt waren rund 400 Quadratmeter betroffen. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, berichtet ein Polizeisprecher.