Zu einem Feuer in der Görlitzer Innenstadt sind am Sonnabend gegen 21 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner Rauch in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Berliner Straße bemerkt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stießen in dem Lebensmittelladen auf vier kleinere Brandstellen, die gelöscht wurden.