Beim Brand eines Frisörsalons in Löbau ist ein Schaden von mehr als 120.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch das Feuer zwei Räume komplett zerstört. Weitere seien durch die Rauchentwicklung stark beschädigt und unbenutzbar geworden. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Das Feuer war am späten Freitagabend ausgebrochen. Der Neumarkt in Löbau war deshalb stundenlang gesperrt. Die Brandursache sei noch ungeklärt.