In Zittau hat es in der Nacht zu Freitag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen aus dem Haus an der Gutenbergstraße retten. Sechs Bewohner kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus, berichtet ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Drei seien vor Ort behandelt worden.