Die Oderwitzer Feuerwehr ist in ihr neues Depot eingezogen. Am Freitag haben die Kameradinnen und Kameraden unter Führung von Wehrleiter Alexander Pollier ihr künftiges Domizil in Beschlag genommen. Das Gebäude hat fünf Tore und bietet Platz für sechs Fahrzeuge, unter anderem für ein sogenanntes Tanklöschfahrzeug und einen Mannschaftstransportwagen.