Am Freitagmorgen haben um 6:30 Uhr die Alarmglocken bei der Görlitzer Berufsfeuerwehr geschrillt. Die Kameraden eilten in ihren Löschfahrzeugen zum Einsatzort am Städtischen Friedhof. Aus dem Krematorium quoll dicker, schwarzer Qualm, erzählt Einsatzleiter Remo Kölzsch MDR SACHSEN.

Im unteren Bereich befindet sich die Einäscherungsanlage, wo es am Freitag zur starken Rauchentwicklung kam. Die Ursache ist unklar: Überlastung oder technischer Defekt? Bildrechte: Danilo Dittrich

Die Feuerwehrleute suchten im Gebäude nach der Ursache des Qualms und fanden sie direkt in der Einäscherungsanlage. Offensichtlich war in einem Schacht ein Feuer oder Schwelbrand ausgebrochen, so die Feuerwehr. Weil aber die Sicherheitseinrichtungen funktionierten, konnte sich der Brand nicht ausbreiten und das System wurde automatisch herunter gefahren.

Die Anlage war durch den hohen Anfall von Verbrennungen überlastet. Das führte dazu, dass das Sicherheitssystem ansprang und es dadurch zur Verqualmung gekommen ist. Remo Kölzsch Einsatzleiter

Überlastung oder technischer Defekt?