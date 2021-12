"Weil die Kinder zu Hause genervt haben, haben wir gesagt: Wir fahren einfach mal hier her und gucken uns das an", sagt eine Mutti beim ersten Umzug an der Strecke. "Eine schöne Sache, da hat man wenigstens etwas in der weihnachtsmarktlosen Zeit", ergänzt ihr Nachbar. "Diese alten Feuerwehren mit diesen Lichterketten. Das sieht einfach herrlich aus bei Nacht", meint eine Weißwasseranerin. "Das hilft über die heutige schwere Zeit, denn die haben Weihnachtsstimmung mit im Gepäck", sagt eine andere Zuschauerin. "Ich mag halt Feuerwehr und ich mag Weihnachten", fasst ein Mädchen die Stimmung an diesem ersten Adventswochenende in Weißwasser zusammen.