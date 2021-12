In Schirgiswalde stellte die Polizei am Mittwoch einen 33-Jährigen Deutschen auf der Sohlander Straße. Der Tatverdächtige hatte rund 60 verschiedene Feuerwerkskörper dabei, die er offenbar im Ausland gekauft und dann unerlaubt nach Deutschland eingeführt hatte. Es handelte sich um mehrere explosionsgefährliche Stoffe der BAM Sprengstoffkategorie Kat F3. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzes ermittelt.

Auch in Sohland in der Schluckenauer Straße schnappte die Polizei einen 32-jährigen Deutschen. Die Beamten stellten bei ihm ebenfalls verschieden verbotene Feuerwerkskörper sicher. Der Mann bekam eine Anzeige.

Ermittelt wird auch gegen einen 23-Jährigen Polen in Burgneudorf. In der Neustädter Straße entdeckten die Uniformierten im Kofferraum des Tatverdächtigen zwei nicht in Deutschland zugelassene Feuerwerksbatterien und stellte diese sicher.