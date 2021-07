Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau bekommt weitere vier Jahre Geld vom Bund und vom Land Sachsen. Am Montag werden Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das entsprechende Verwaltungsabkommen unterzeichnen. Die jährliche Förderung in Millionenhöhe fließt unter anderem in die Erhaltung sowie kulturelle Nutzung des einzigartigen Landschaftsparks.