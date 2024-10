Vor zwei Jahren holte Groß den früheren Klosterfrau-Manager Thomas Niebergall in sein Unternehmen. Laut "Lebensmittel Zeitung" sah man ihn als potenziellen Nachfolger. Doch Niebergall verließ "Fit" nach wenigen Monaten.

In den letzten Jahren habe man mehr als 200 Millionen Euro in den Standort Hirschfelde investiert. Erst im September hatte das Unternehmen angekündigt, rund 25 Millionen Euro in die Produktion von Weichspülern und Waschmitteln der Marke "Kuschelweich" zu investieren.