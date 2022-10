Im südlichen Teil der Oberlausitz schlägt vor Allerheiligen die Nacht der Geister. Grauenvolle Gesichter tauchen auf den Höfen auf. Ein schauriges Heulen ist vor den Türen der Umgebindehäuser zu hören. Nicht etwa der Uhu oder eine einsame Schleiereule rufen durch die Finsternis, sondern kleine Geister auf zwei Beinen. In den Höfen und auf den Vorbeeten flackern Augen. Grässlich grinsen die Münder. Die Flenntippl sind wieder unterwegs.

Flenntippl geistern durch die Oberlausitz in der Nacht vor Allerheiligen. Bildrechte: imago/Horst Rudel

"Itze kumm de Flenntippl, tutt ne derschreckn, mit ausgehöhlten Riebn wull se neckn", heißt es dann in mancher Stube in der Oberlausitzer Mundart. Werden die leuchtenden Fratzen mit Süßigkeiten besänftigt, ziehen sie weiter. Die Spender der Süßigkeiten sollen dann von Fluch und Unheil verschont bleiben.

Die Flenntippl gehen wahrscheinlich auf eine vorchristliche Tradition zurück. Genau ist der Ursprung nicht geklärt. "Möglicherweise sind die Flenntippl auch eine Art Erntedank", sagt der Oberlausitzer Mundartdichter und Kenner der regionalen Traditionen Hans Klecker. "Mit Halloween haben die Flenntippl nichts zu tun und beim Flenntippln gibt es auch keine Verkleidungen." Weiterhin werden in der Oberlausitz normalerweise keine Kürbisse ausgehöhlt, sondern Rüben. "In Thüringen beispielweise bezeichnet man die Flenntippl als Rubebötze und in Schwaben werden sie als Schreckgesichter bezeichnet", sagt Hans Klecker.

Rubebötze werden in Thüringen geschnitzt, Flenntippl in der Oberlausitz. Bildrechte: Hennebergisches Museum

Der Oberlausitzer Liedermacher Wolfgang Kießlich aus Eibau meint sogar: "Nicht wenige Oberlausitzer sind nach Amerika ausgewandert und dort haben sich vielleicht irische und deutsche Bräuche vermischt und schwappen jetzt wieder als Halloween zurück." Kießlich verweist auf das Freiklettern. Auch das sei ursprünglich eine sächsische Tradition, die als Freeclimbing von Amerika wieder zurück nach Europa kam.

Beim Flenntippln in Beiersdorf wird scheinbar ein kleiner "Rübengeist" undeutlich sichtbar. Bildrechte: Kinderhort Beiersdorf

Noch wird in der Oberlausitz die Tradition des Flenntipplns am Fuße des Zittauer Gebirges bis hinein ins Oberland gepflegt. Doch auch hier droht die regionale Tradition vom kommerziellen Halloween abgelöst zu werden. Statt Rüben grinsen Kürbisgesichter in zahlreichen Vorgärten.

Wenn die Futter- oder Zuckerrüben geerntet sind, dann ziehen mancherorts Vater und Sohn, Opa und Enkel aufs Feld, um sich besonders häßliche Exemplare zu sichern. Begehrt sind Rüben mit Wülsten oder Beulen, die möglicherweise Nasen, Ohren, Hörnern ähneln. Jedes Exemplar soll einzigartig sein. Zu Hause entsteht dann das Flenntippl aus einer mühsam ausgehöhlten Rübe. Gesichter werden in die Wandung geschnitzt und dann kommt in die ausgehöhlte Rübe eine Kerze.

Ursprünglich wurden in der Oberlausitz keine Kürbisse, sondern Rüben ausgehöhlt. Aber für Kinder ist es einfacher, mit Kürbissen zu arbeiten. Bildrechte: dpa



Wenn diese Kerze im Freien flackert, sieht es aus, als würde das Gesicht weinen. In Oberlausitz Mundart wird weinen - flennen - genannt. Größere Tassen oder kleine Tontöpfe werden in der Oberlausitz als Tippl bezeichnet und die Rüben sehen groben Tongefäßen nicht unähnlich. Wahrscheinlich rührt der Name daher: Flenntippl.



In der Nacht vor Allerheiligen kommen dann die Kinder auf ihre Kosten, beim Flenntippln, denn sie spielen im Verborgenen die lautstarken Geister. "Huhhhh, huhhh", tönt es durch den Abend.

Mittlerweile habe auch Kindertagesstätten und touristischte Anbieter in der Oberlausitz das Flenntippln für sich entdeckt. So bieten das Querxenland in Seifhennersdorf oder der Trixipark in Großschönau Veranstaltungen zum Thema an.



"Hoaste doas gehurrt? Ich gloobe, draußn scheechts. Guck ock amol noch, woas doa luss ist", heißt es in Oberlausitzer Mundart in Beiersdorf bei Löbau. Die Beiersdorfer feiern jedes Jahr ein Flenntippl-Fest.

Gruslige Fratzen und Feuerschalen beim Flenntippln in Beiersdorf. Bildrechte: Kinderhort Beiersdorf

Zunächst werden im Hort der Grundschule die Flenntippl geschnitzt. "Die Rüben sind für viele Kinder zu schwer zum aushöhlen, deshalb nehmen wird gern Kürbisse für die Kinder", sagt eine Mitorganisatorin. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt ein Lampionumzug durch das Dorf und dann folgt das Flenntippln zur Freude der Kinder.

Brennende Feuerschalen beim Flenntippl-Fest in Beiersdorf bei Löbau. Viele kleine und große Geister, darunter auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr helfen mit, dass das Flenntippln gelingt. Bildrechte: Kinderhort Beiersdorf