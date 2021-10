Geflüchtete aus Belarus Aufnahme-Kapazitäten in Sachsen teilweise ausgelastet

In den vergangenen Wochen ist im sächsischen Bad Muskau an der polnischen Grenze immer wieder Hubschrauberlärm zu hören. An der deutsch-polnischen Grenze kommen in der Kurstadt immer mehr Migrantinnen und Migranten an. Bürgermeister Thomas Krahl erklärt, es seien die Kontrollflüge der Bundespolizei, die fast jeden zweiten bis dritten Tag auch nachts zu beobachten und zu hören seien.