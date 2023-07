Begriffserklärung "unerlaubt eingereist" Unerlaubt eingereist heißt, die Menschen hatten nicht die nötigen Visa, Aufenthaltstitel oder Ausweispapiere. In der Regel geht es um Flüchtlinge oder Migranten, die nach der Einreise in Deutschland Asyl beantragen.

In Mitteldeutschland hat sich die Zahl der festgestellten unerlaubten Einreisen im ersten Halbjahr dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar mehr als verdoppelt: Im Jahr 2023 stellte die Bundespolizei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Zeitraum Januar bis einschließlich Juni 10.425 unerlaubte Einreisen fest. 2022 waren es im Vergleichszeitraum 4.183. Die allermeisten dieser Einreisen werden in Sachsen festgestellt, da Thüringen und Sachsen-Anhalt nicht an andere Staaten grenzen.