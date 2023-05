Landkreis Görlitz Naturschutzstation in Förstgen bleibt auf ihrer Wolle sitzen

An der Naturschutzstation östliche Oberlausitz in Förstgen bei Niesky herrscht in diesen Tagen rege Betriebsamkeit. Mehr als 100 Moorschnuckenschafe werden in die Heide- und Teichlandschaft gebracht, um das Gras kurzzuhalten. Soweit so gut. Doch es gibt ein Problem - und diesmal ist es nicht der Wolf.