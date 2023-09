Sie sitzt am Morgen des letzten Festivaltages mit Freunden am Lagerfeuer und spielt auf ihrer Gitarre. "Meine ganze Familie ist sehr, sehr schwer enttäuscht, dass das jetzt das letzte Folklorum gewesen sein soll", sagt sie. "Wir glauben das auch immer noch nicht so wirklich. Es ist schwer zu glauben. Andererseits denke ich mir: Leben ist halt Veränderung. Es kommt immer wieder etwas Neues."