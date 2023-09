"Ich fühle mich als Handwerker"

In Spanien hat Sampedro Fotografie studiert, analoge Fotografie, wie er betont. "Die letzte Analog-Generation, danach war alles digital". Heute nutzt er für seine Arbeit auch Digital-Kameras. Aber die Liebe zum Analogen lässt ihn nicht los. In Zittau hat er eine eigene Dunkelkammer, in der er seine Fotos entwickelt. "Ich fühle mich als Handwerker", sagt er.

"Heute macht man jedes Jahr tausende Fotos mit der Handykamera. Und wie viele schaut man sich danach wieder an, wie viele druckt man aus?" fragt er und antwortet sich selbst: "Null!" Die meisten Bilder würden als "Digital-Müll" enden. Bei der analogen Fotografie hingegen müsse man ganz genau überlegen, was man fotografieren will und wie.

Die Magie der Analog-Fotografie

Das Entwickeln der Bilder sei "Magie". "Du machst etwas mit deinen Händen. Du musst gucken, wie viel Chemie, wie viele Sekunden, wie viel Bewegung", sagt Sampedro. Das Foto, das dabei herauskommt, sei "ein Schatz", auch weil man es anfassen kann.

Das Gleiche gelte für die Anfertigungen traditioneller Handwerker: "Jedes Stück ist wie ein Schatz. Es gibt keine zwei gleichen." Und so kam Sampedro die Idee für das Projekt. "In dieser Zeit, wo wir fast alles übers Internet kaufen, ist es so schön, sich hier in der Region anzuschauen, was noch von Hand gemacht wird", sagt Sampedro.

"Eine große Überraschung"