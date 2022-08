Einbrecher haben in der Frauenkirche Görlitz enormen Schaden hinterlassen. Sie randalierten im Gotteshaus und stahlen unter anderem Gesangsbücher, Mikrofone und Verstärker. Die Täter verwüsteten nach Polizeiangaben unter anderem den Hauptaltar, stießen Apostelfiguren und ein Altarkreuz um. Zahlreiche Vitrinen wurden ebenfalls zerstört. Außerdem rissen sie Orgelpfeifen heraus, so dass das Instrument derzeit nicht bespielbar ist. Am Donnerstag kommt nach Angaben der Innenstadtgemeinde ein Orgelsachverständiger, um den Schaden zu begutachten.