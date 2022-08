Wie hoch der materielle Schaden ist, steht noch nicht fest. Der Kriminaldienst in Görlitz ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nun Zeugen zur Tat, die sich in der Nacht zu Montag ereignet hat. Wie die Täter in die Kirche gelangten, ist noch unklar. Momentan ist die Kirche wegen der Aufräumarbeiten geschlossen. Sie soll am 2. September mit einer Abendandacht wiedereröffnet werden.