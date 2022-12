Montagabend hat der Bürgermeister von Zgorzelec, Rafał Gronicz, das Friedenslicht an seinen Görlitzer Amtskollegen Octavian Ursu übergeben. Zuvor hatten es polnische Pfadfinderinnen und Pfadfinder an die Neiße gebracht. Das Friedenslicht aus Bethlehem wandert seit vielen Jahren kurz vor Weihnachten auf der Görlitzer Altstadtbrücke von Polen nach Deutschland. Wer möchte, kann dann seine mitgebrachten Laternen und Kerzen am Friedenslicht entzünden und es so weitergeben.