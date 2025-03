An der Straße zwischen Dauban und Mücka braust ein Auto nach dem anderen an Michael Mittag vorbei. Er steht mit zwei Kollegen am Straßengraben und baut seit 7 Uhr morgens einen grünen Krötenzaun auf. "Man steht immer gebückt, das ist schon ganz schön schwer", sagt der Mitarbeiter der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz.

Der Mann in orangener Warnweste nimmt seinen Hammer und haut alle paar Meter die Metallhalterungen in den Lehmboden. Seine Kollegen spannen dann die grüne Zaunfolie ein und setzen die Sammeleimer in die Erde. Die Männer der Naturschutzstation betreuen gut 20 Kilometer Krötenzäune in der Region. Am Feldrand ein Stück weiter steht der Zaun schon – hier gab‘s maschinelle Unterstützung mit dem Motorpflug von Daniel Müller.

Motorpflug und Erdbohrer als Arbeitserleichterung

"Ich hab mit dem Pflug diese Rille gemacht, die Kollegen haben die Bahnen ausgelegt, die Zaunfolien sind 50 Meter lang und gut schwer", beschreibt Müller. Die anderen hauen die Erdnägel rein. Dort wird der Zaun eingeklemmt, damit er aufrecht stehen bleibt. "Man kommt gut ins Schwitzen. Das ist Sport."

Großer Aufwand für ein paar Kröten, Frösche und Lurche – "aber der muss sein", sagt Annett Hertweck von der Naturschutzstation. Denn die Zahl der Amphibien sei deutschlandweit dramatisch zurückgegangen. Auch an den Krötenzäunen zwischen Rietschen und Malschwitz werden bei den täglichen Kontrollen immer weniger Tiere gezählt. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Innerhalb von acht Jahren ein Rückgang um mehr als 90 Prozent

"Wir haben in allen Abschnitten, die wir betreuen seit vielen Jahren, also seit 2016 einen Rückgang um 68 Prozent und an einzelnen Abschnitten wie in Kaschel zum Beispiel 93 Prozent", stellt die Naturschützerin fest. An dem Abschnitt seien 2016 noch 19.600 Amphibien gezählt worden. Vergangenes Jahr waren es nur noch 1.300. "Wenn wir diese Kontrollen nicht machen würden, würde man das gar nicht merken", ist Hertweck überzeugt.