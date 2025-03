Am Montag ab 9:30 Uhr befasst sich das Amtsgericht Weißwasser mit einer Tempoüberschreitung von Sachsens heutigem Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Er war im September 2023 mit Tempo 80 in einer 30er-Zone in Krauschwitz (Kreis Görlitz) geblitzt worden.Damals war er noch nicht Minister, sondern Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund.