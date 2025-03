Zurück zum Amtsgericht Weißwasser: Richter Theile schlug Clemens Rechtsanwalt und der Staatsanwaltschaft am Montagvormittag einen Vergleich vor, über den die Beteiligten hinter verschlossenen Türen diskutierten. Der Vorschlag lautet: 10.000 Euro Geldzahlung, ein Drittel davon soll an den Staat gehen, zwei Drittel an eine gemeinnützige Institution, zudem soll der CDU-Politiker an einer Verkehrsschulung teilnehmen (mindestens 20 Stunden) und Verkehrsunterricht an sächsischen Schulen geben (mindestens 20 Stunden).