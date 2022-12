Auch aus anderen Regionen Sachsens wurden in den letzten Tagen Wolfs-Sichtungen gemeldet - so beispielsweise Anfang Dezember in der Region Radeberg. Ein stark an Räude erkrankter Wolf habe dort Schutz gesucht - ebenfalls in einem offenen Heulager. Mittlerweile geht die Fachstelle davon aus, dass dieses Tier seiner Krankheit erlegen ist.