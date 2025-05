Bildrechte: Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niedeschlesien

Neues Angebot Neue Gästekarte Oberlausitz bringt für Gastgeber nicht nur Vorteile

09. Mai 2025, 19:27 Uhr

An der Ostsee, in den Alpen oder in der Sächsischen Schweiz und sogar am Senftenberger See ist die Gästekarte längst nichts Neues mehr. Sie bringt für die Gäste zum Beispiel freien Eintritt für Museen oder Bäder und freie Fahrt mit Bus und Bahn. All das hat das Zittauer Gebirge seit 1. Mai mit der neuen Oberlausitzer Gästekarte auch. Doch bei den Gastgebern ist sie nicht überall beliebt.