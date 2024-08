Seit März sind Wohnungen, Häuser und Ferienunterkünfte im Zittauer Gebirge häufig von Einbrüchen betroffen. Bisher waren es insgesamt 22 Fälle, teilt die Polizei mit. Insbesondere in Jonsdorf, Oybin, Großschönau, Waltersdorf sowie in Sohland an der Spree schlugen die Täter zu. Die Kriminellen drangen überwiegend nachts in die Häuser und Wohnungen ein und stahlen Wertgegenstände sowie Fahrzeugschlüssel. Oftmals kam es dann auch zum Diebstahl der Autos.