In der Oberlausitz leben einige Impfskeptiker, andere vertrauen auf den nicht zugelassenen Impfstoff des Mediziners Prof. Dr. Winfried Stöcker , der als Mäzen Vereine, Projekte und Veranstaltungen sponsert und als Investor des Görlitzer Jugendstilkaufhauses bundesweit bekannt wurde. Alle diese Menschen eint: Es wird für sie immer schwieriger, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sie können keine zertifizierte Nachweise über eine Covid-19-Schutzimpfung vorweisen.

Sie sind also auf PCR- oder Schnelltests angewiesen, wenn sie in Veranstaltungen gehen wollen. Da könnten - auch in der Oberlausitz - gefälschte Impfnachweise oder gar gefälschte Impfpässe ein lukratives Geschäftsmodell für Betrüger sein. Doch bislang ist in dieser Hinsicht noch nichts bekannt geworden.