Im Landkreis Görlitz in der Nähe von Rietschen ist ein hochansteckender Erreger der Geflügelpest H5N1 bei toten Schwänen nachgewiesen worden. In den Gebieten rund um die Teiche in Rietschen, Daubitz und Niederspree hat das Veterinäramt eine Stallpflicht für Hühner, Enten und Gänse angeordnet. Das gilt auch für Geflügel rund um die Seen um Berzdorf, Olbersdorf und Bärwalde aber auch für den Stausee Quitzdorf und die Neiße, teilte das Landratsamt mit.