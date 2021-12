Die Erschafferin der Installation "Kulisse" steht vor einem neuen Problem. Nachdem Lisa Maria Baier ihr umstrittenes Kunstwerk in Görlitz abbauen musste , hat sie nun eine Zahlungsaufforderung auf dem Tisch. Die 33-Jährige soll das Geld zurückzahlen, das ihr die Stadt für die Umsetzung des Projektes innerhalb der Ausstellung "Görlitzer Art" zur Verfügung gestellt hatte. Es geht um 9.000 Euro.

"Das ist nicht gerecht", meint Baier. Das Geld habe sie schließlich ins Kunstwerk gesteckt. Unter anderem seien 1,5 Tonnen Holz verbaut worden. Anfangs habe sie diese Zahlungsaufforderung gar nicht ernst nehmen wollen, sagt die gebürtige Görlitzerin, die mittlerweile in Dresden wohnt. Doch inzwischen liege ihr Fall bei der städtischen Rechtsabteilung, wie sie auf Nachfrage im Dezernat des Kulturbürgermeisters Michael Wieler erfahren habe.

Ich werde das Geld nicht zurückzahlen. Das ist ein schlechtes Zeichen - auch für die Frauenbewegung in Polen.

Auch Baier hat jetzt eine Rechtsanwältin eingeschaltet. Die Rechnung sei ein "Nachtreten" nach dem Gerichtsprozess um das Kunstwerk, den sie gegen die Stadt verlor, findet die Künstlerin. Für sie handle es sich um "sehr viel Geld", was sie zahlen soll. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN bei der Stadt Görlitz wollte sich dort niemand zur Sache äußern. "Wir sind in einem laufenden Verwaltungsverfahren und können zu Einzelheiten derzeit keine Auskunft geben", heißt es in einer Mail.