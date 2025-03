Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei – ob für Jugendliche oder Familien, betont Daniel Morgenroth. Für den Intendanten des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau ist vor allem das Eröffnungsstück "Herr Theodor Mundstock" ein Highlight, eine Produktion aus dem tschechischen Ústí nad Labem. Das Besondere am Festival ist laut Morenroth, dass alle Stücke "immer mehrsprachig, immer übersetzt, immer übertitelt" sind. "Das ist das eigentlich Tolle, sich immer wieder mit neuen Sprachen und Kulturen herauszufordern."

Überall fehlt der Kultur gerade das Geld. Das J-O-Ś ist in der glücklichen Lage, viel Unterstützung vom Kreis und der Sparkasse zu bekommen, und das seit Jahren, betont Morgenroth. So hätten sich Vertrauen und Arbeitsbeziehungen aufgebaut. Aber die Finanzprobleme seien natürlich da, man sei angehalten zu sparen und zu kürzen. Dabei sei die Kultur für eine offene demokratische Gesellschaft viel zu wertvoll, um sie zu kürzen.

In der Region ist der Rechtsruck deutlich zu spüren, Polen hat die Pis-Jahre hinter sich. Alles in allem sind es im Dreiländereck ähnliche politische Umstände, unter denen hier Theater gemacht wird. Der Intendant betont, man inspiriere sich gegenseitig, denn die Probleme seien eben globaler und vor allem grenzüberschreitender Natur. Deshalb tausche man sich aus, das sei künstlerisch fruchtbar: "Wenn ich mir anschaue, was die Kollegen in Polen und in Tschechien damit machen, können wir da gegenseitig noch was lernen."