Gericht Tagebau Jänschwalde darf weiter Kohle fördern

Im Tagebau Jänschwalde in der Lausitz darf vorerst weiter Kohle gefördert werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Es erklärte, eine Einstellung des Tagebaubetriebs sei mit schwerwiegenden Nachteilen für öffentliche Interessen verbunden. Es verwies dabei unter anderem auf die gefährdete Energieversorgung nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs .

Die DUH und die Grüne Liga hatten eine drastische Wasserentnahme im Tagebau kritisiert. Sie hatten festgestellt, dass die Leag in dem Tagebau seit Jahren viel mehr Grundwasser abpumpt, als wasserrechtlich zulässig ist. So seien im Jahr 2020 rund 42 Millionen Kubikmetern gestattet gewesen. Tatsächlich abgepumpt habe die Leag jedoch mehr als 114 Millionen Kubikmeter - fast das Dreifache. Der Betrieb in dem Tagebau sollte deshalb gestoppt werden.