In Gersdorf in der Oberlausitz ist am Freitagmittag eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwerst lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 86 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Straße abgekommen und hatte die Frau erfasst. Die 60-Jährige sei an der Hauswand einer Bäckerei eingeklemmt worden. Laut Polizei war zufällig eine Ärztin am Unfallort, die Erste Hilfe leistete, bis die Feuerwehr und Rettungkräfte anrückten.