In der Vergangenheit bekamen Gewaltopfer Hilfe von der Interventionsstelle in Bautzen. Nun seien die Wege viel kürzer, sagt die Chefin des Projekts Katja Schönborn.

"Wir haben jetzt noch keine Statistiken vorliegen, die das eins zu eins widergeben. Aber es stellen alle in ihrer Praxis schon fest", berichtet Schönborn. Sie verweist auf die Polizei und Kolleginnen in Bautzen, die ihr bestätigten, dass nun mit wesentlich höheren Fallzahlen zu rechnen ist.

"Bereits vor Corona zeigte sich deutlich, dass unser Unterstützungs- und Hilfesystem in Sachsen ausgebaut werden muss", erklärt Justizministerin Katja Meier zur Eröffnung der Beratungsstelle in Löbau. Laut Koalitionsvertrag will die sächsische Landesregierung in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt eine eigenständige Koordinierungsstelle bei häuslicher Gewalt schaffen. Außerdem stellt das Land mehr Geld für die sichere Unterbringung von Betroffenen bereit. "Es muss unser Ziel sein, dass jede Person, der häusliche Gewalt widerfährt, unabhängig von ihrem Wohnort schnell Beratung erhält und Auswege aufgezeigt bekommt", bekräftigt Meier.