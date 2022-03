Was ist der HDS/L Junior Award? Mit dem "HDS/L Junior Award" werden jedes Jahr junge Menschen ausgezeichnet, die das Produkt Schuh durch außergewöhnliche Kreativität und Innovationskraft in Szene setzen. An dem Wettbewerb können sich Jung-Designer nationaler und internationaler Herkunft beteiligen. Die Ausschreibung richtet sich sowohl an Studierende europäischer Schulen im Bereich Mode/Design als auch an Nachwuchskräfte in den Betrieben. Eine Experten-Jury ermittelt dann die Preisträger. Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie