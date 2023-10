Interview Wie löst man Konflikte? Tipps für schwierige Gespräche

Hauptinhalt

In Weißwasser findet am Sonnabend der zweite "Glückskongress" statt. Der Krisencoach und Mediator Guido Michels aus Boxberg leitet dort den Workshop "Gelungene Kommunikation in herausfordernden Situationen". Er vermittelt, wenn es in Firmen, Ämtern, Schulen oder Familien kracht. Im Interview erklärt er, wie man Konflikte lösen kann und worauf man achten sollte, wenn ein schwieriges Gespräch ansteht.