Stimmungsvoller Aktionstag "Lichterglanz" soll Einzelhandel in Görlitz auf die Sprünge helfen

In Görlitz hat die Aktion "Lichterglanz" am Samstagabend tausende Menschen in die Innenstadt gelockt. Nicht nur die Stadt, sondern auch viele Geschäfte präsentierten sich in buntem Licht. So entstand eine besondere Atmosphäre zum Bummeln oder Einkaufen. Der Aktionkreis für Görlitz e.V. will mithilfe von "Lichterglanz" den Handel in der Innenstadt stärken.