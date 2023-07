Nur handgemachte Ware wird auf dem Tippelmarkt feilgeboten.

Drei Bewerber gab es für je einen Stellplatz.

Vom Tippel bis zur Leuchte ist alles Mögliche zu haben.

In Görlitz ist am Samstagvormittag der Marktrechtshut an einer Fahnenstange am Rathaus gehisst worden und damit der traditionelle Tippelmarkt eröffnet worden. Seit dem 17 Jahrhundert symbolisiert dieser Hut die Rechtssicherheit des Tippelmarktes durch die Stadt Görlitz. Zuvor mussten sich aber noch die Töpfer und Händler symbolisch beim Marktleiter eintragen.

In Görlitz bieten am Wochenende 70 Töpfer ihre handgemachten Waren feil. Bildrechte: Uwe Walter

Sehenswertes Kunsthandwerk nicht nur aus dem Dreiländereck

Zwischen Ober- und Untermarkt haben vor den malerischen Fassaden aus dem Gotik, der Renaissance und Barock 70 Töpfer ihre Stände aufgebaut. Sie kamen aus dem gesamten Bundesgebiet aber auch dem benachbarten polnischen Niederschlesien und dem tschechischen Nordböhmen nach Görlitz.

Ein "bimischer" - böhmischer - Stand auf dem Tippelmarkt in Görlitz. Bildrechte: Uwe Walter



Die Besonderheit in Görlitz: Es dürfen nur handgemachte Waren aus Ton verkauft werden. Selbst Teller oder Tassen, die maschinell hergestellt und anschließend handbemalt worden sind, dürfen auf dem Görlitzer Tippelmarkt nicht verkauft werden. Ansonsten gibt es Scherben, wie ab und zu in den vergangenen Jahren. Das war ein großes Spektakel für die Besucher, wenn Vertreter der Töpferinnung mit ihren schweren Hämmern anrückten. In diesem Jahr wird das wahrscheinlich nicht passieren, meint Gerd Weise vom Kulturservice: "Es ist keine Industrieware, es sind alles Unikate, darunter wunderschöne Meisterstücke und wir haben auch einige Künstler dabei, deren Exponate man hier in Görlitz noch nicht gesehen hat."

Besonderes Flair an der Neiße

Die Görlitzer Organisatoren haben im Vorfeld die Qual der Wahl. Für jeden Standplatz auf dem Schlesischen Tippelmarkt gibt es bis zu drei Bewerber. Aus Berlin ist der US-Amerikaner Ross Campbell an die Neiße gekommen: "Der Markt und die Stadt haben ein besonderes Flair, für mich als Amerikaner."

Alles ist mit Liebe gemacht, es wird die Tradition geachtet und dann noch die Nähe zur polnischen Grenze. Es lohnt sich für mich, denn ich habe schon viele polnische Kunden. Ross Campbell Töpfer aus Berlin

Der Amerikaner Ross Campbell ist mit seinen Keramik-Tieren nach Görlitz gekommen, weil er hier das besondere Flair schätzt. Bildrechte: Uwe Walter

Die Hitze macht dem Amerikaner aus Berlin nichts aus, noch streift ein kühler Lüftchen über den Platz. "Die Buden bieten zudem Schatten", lacht Anja Sohmann von der Töpferei Steuernagel aus Crimmitschau. Ein anderer Töpfer verweist auf den benachbarten Eisstand und seine Wasserflaschen unter den Auslagen. Trotz der Hitze kommen die Besucher.

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen lockt der Tippelmarkt viele Besucher an. Bildrechte: Uwe Walter



"Eine Keramik-Ente soll am Abend die Freundin überraschen", sagt ein junger Mann aus Görlitz. Ein Ehepaar aus Pfaffendorf, einem Dorf unweit von Görlitz, hat bereits für Weihnachten vorgesorgt: "Weihnachtsgeschenke für die Kinder, Steckvasen. Da kann man Blümchen zu jeder Jahreszeit reinstecken. Das ist immer möglich zu nutzen."

Das Angebot an Keramik ist vielfältig auf dem Tippelmarkt. Es gibt nicht nur die Kaffeetassen - die Tippel - wie sie in Schlesien genannt werden. Bildrechte: Uwe Walter

Das Angebot an Keramik ist vielfältig auf dem Schlesischen Tippelmarkt. Die großen Kaffeetassen - in Schlesien Tippel genannt - gibt es in zahlreichen Ausführungen, aber auch Lampen, Kerzenhalter, Einmachtöpfe, Windspiele und natürlich auch Vogeltränken finden sich hier.

Tja, das ist eine schwierige Entscheidung bei der Hitze auf dem Tippelmarkt. Welche Vogeltränke ist die Richtige. Bildrechte: Uwe Walter

Zwischen Wasserspielplatz und Töpferscheibe

Die Kinder können sich an einem Wasserspielplatz vergnügen. Sie können sich aber auch an Lehm und Ton ausprobieren. Wie Gefäße auf einer Drehscheibe gezogen werden, demonstriert die Australierin Laura Lizbeth an der Töpferscheibe.

Die Australierin Laura Lizbeth präsentiert ihre Töpferkunst auf dem Schlesischen Tippelmarkt. Bildrechte: Uwe Walter

Die Australierin lebt in Mecklenburg. Weil die junge Frau Keramik liebt, machte sie in Deutschland eine Töpfer-Ausbildung. In Görlitz beim Tippelmarkt ist sie zum ersten Mal mit Gebrauchskeramik: "Ich bin total überrascht, wie schön, wie romantisch das alles hier ist."

Ich schaue hier rum und freue mich - wow - ist das ein tolles Gebäude, ein wundervoller Ausblick. Ich find´ das zusammen mit dem Tippelmarkt richtig toll hier. Laura Lizbeth Töpferin aus Australien