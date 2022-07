Im Naturschutztierpark Görlitz/Zgorzelec faszinieren die Steinböcke seit Jahren die Besucher. Dass sich die Tiere in ihrem felsigen Gehege wohlfühlen, beweisen sie dem Zoo immer wieder mit gesundem Nachwuchs. In den Alpen ist der Steinbock im 19. Jahrhundert vom Menschen ausgerottet worden. Das letzte Tier wurde in der Schweiz geschossen. Nun sollen die Tiere wieder in ihrem natürlichen Lebensraum heimisch werden. Seit einigen Jahren organisieren Zoos Zuchtprogramme. In diese ist der Görlitzer Tierpark zwar nicht mit eingebunden, aber zum ersten Mal in eine Auswilderung.

Im Görlitzer Tierpark begeistern die Steinböcke seit Jahren große und kleine Besucher. Bildrechte: Naturschutztierpark Görlitz Zgorzelec

Görlitzer haben dicke Hörner

Bei wild lebenden Steinböcken soll nicht nur das genetische Material eine Auffrischung erhalten, sondern auch die Population wachsen. Deshalb ist der der Görlitzer Tierpark vor einigen Monaten angesprochen worden, ob er sich mit Jungtieren an einer Auswilderung im Salzburger Land beteiligen möchten. "Die Görlitzer Steinböcke sind in der Zoo-Branche bekannt, dass sie ganz besonders dicke Hörner, also beste Gene haben", sagt der Görlitzer Tierparkchef Sven Hammer. Und: "Wir sind stolz, dass wir mit drei Geißen, also Steinbockdamen, dabei sind."

Eine junge Steinbockgeiß in ihrer Transportbox. Bildrechte: Naturschutztierpark Görlitz Zgorzelec