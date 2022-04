Es klingt, als trete man ein Moped an, wenn der sibirische Uhu Juri schnarrend Laute von sich gibt. Er gehört zu den Attraktionen der Greifvogelwarte Oberlausitz in Lawalde. "Es ist ein fantastischer Vogel, die größte Eulenart in Europa", schwärmt Falkner Christian Siegert.

40 Greifvögel - vom kleinen Buntfalken bis zum Steinadler - leben derzeit in Lawalde bei Löbau. Sorgsam wählt der Falkner seine Greifvögel für die Flugschau am Sonntag aus. Auch Tiere unterliegen nämlich Stimmungsschwankungen, erklärt er. So zeigt gerade das mächtige Steinadlerweibchen Shila ihre miese Stimmung durch aufgestellte Haupt- und Nackenfedern.

Vier junge Schleiereulen gehören zu den Bewohnern der Greifvogelwarte. Bildrechte: Greifvogelwarte

"Shila ist mir in der Flugshow einfach zu riskant", sagt Siegert. Denn wenn die Adlerdame zugreife, drohen schwere Verletzungen. In der Mongolei wurden Steinadler für die Wolfsjagd abgerichtet. Ihre scharfen Fänge können problemlos einen Wolf töten, sagt Siegert: "Wenn sie zupackt, hat sie im Griff vorn an der Spitze einen Druck von ungefähr einer knappen Tonne."

Steinadler haben viel Kraft in ihren Klauen. Bildrechte: MDR/dokfilm/Matthias Neuber

Allein die Königin der Lüfte anzugucken, ist beeindruckend. Vor knapp sieben Jahren kam der Greifvogel im Rahmen der "Wünsche werden wahr"- Radioaktion von MDR SACHSEN nach Lawalde. Seither ist Shila der ganze Stolz des Falkners.

Die Einnahmeausfälle in der Corona-Zwangspause haben auch der Greifvogelwarte mächtig zugesetzt, wie Siegert berichtet. "Wir kriegen ja sonst keine Zuwendungen, aber es ist uns gelungen bis zum heutigen Tage das zu überstehen." Um so wichtiger ist für die ganze Falknerfamilie, dass die Flugshows wieder starten können.

Gestatten, Schopfkarakara Karli. Der falkenartige Greifvogel stammt ursprünglich aus Südamerika. Bildrechte: Greifvogelwarte

Mancher Besucher wird dabei zum ersten Mal einen tierischen Nachbarn zu Gesicht bekommen, den er sonst nur in nächtlicher Stunde hört - einen kleinen Waldkauz. Er heißt Chico, ist handzahm und der Liebling der Familie. Das Ausklingen des Feierabends ohne ihn, ist bei den Siegerts nicht denkbar. "Unser Chico, der wird jeden Abend rausgeholt und sitzt bei uns mit in der Sitzecke", sagt der Falkner.