Die Grenzübergänge in Zittau sollen künftig auch mit hochauflösender Videotechnik überwacht werden, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller am Donnerstag. Demnach konnte mit Hilfe spezieller Videokameras der Sonderkommision Argus die Kriminalität im Bereich der Eigentumsdelikte im Jahr 2020 um 18 Prozent gesenkt und rund 60 Prozent der Fälle aufgeklärt werden. Das ist ein Ergebnis der Bilanz anderthalb Jahre nach Gründung der Sonderkommission. "Argus hat uns überzeugt", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Görlitz. Er kündigte an, dass die Videotechnik auch in anderen grenznahen Städten zu Polen und Tschechien eingesetzt werden soll.

Die Polizeidirektion Görlitz hatte an den Grenzübergängen und in der Stadt in einem Pilotprojekt mit spezieller stationäre Videosicherheitstechnik gearbeitet, mit der man Menschen erkennen kann. Die Kamera-Laser-Einheit als Personenidentifizierungssystem überwacht derzeit an fünf Stellen den grenzüberschreitenden Verkehr. Seit Ende Februar gibt es auch eine mobile Variante in einem umgebauten Lieferwagen. Die gefilmten Daten werten die Ermittler bei entsprechenden Straftaten aus. In allen übrigen Fällen wird das Material nach 96 Stunden unwiderruflich gelöscht, erklärte das Innenministerium dazu.