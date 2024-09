An den sächsischen Grenzübergängen nach Polen und Tschechien sind die unerlaubten Einreisen seit Einführung stationärer Grenzkontrollen im Oktober 2023 rückläufig. Das zeigen Zahlen der Bundespolizeidirektion in Pirna. So hatte die Bundespolizei von Anfang Januar bis Ende Juli dieses Jahres rund 6.800 Personen aufgegriffen. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es mit fast 13.500 noch etwa doppelt so viele Menschen gewesen.