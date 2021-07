Überwachungskameras für alle drei Grenzbrücken - dafür hat sich jetzt Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (parteilos) ausgesprochen. Dies machte er beim Besuch von Innenminister Roland Wöller (CDU) am Mittwoch noch einmal deutlich. Die Kameras seien eine extrem wichtige Arbeitsgrundlage für die Soko Argus und hätten sich in Görlitz bewährt. Aktuell sei die Soko verstärkt mit mobiler Technik in der Region unterwegs und soll dafür ein zweites Fahrzeug erhalten. Die verstärkten Kontrollen seien notwendig, da die Zahl der Eigentumsdelikte in Zittau stark angestiegen ist. Zenker führt dies auch auf einen Verdrängungseffekt aus Görlitz zurück. Via Facebook brachte er die Situation auf den Punkt: